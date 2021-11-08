Под Новосибирском пожарный извещатель спас многодетную семью от гибели

Семья эвакуировалась самостоятельно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области в Тогучинском районе пожарный извещатель спас от гибели многодетную семью. Датчик находился в частном доме, где проживали супруги с четырьмя несовершеннолетними детьми.

— Старшая дочь в момент происшествия была в гостях у родственников. Датчик разбудил семью, и они самостоятельно эвакуировались из дома, — рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Известно, что летом семья делала ремонт в комнате, где находится печь. Они не заметили неисправность дымохода и обшили потолок гипсокартоном. Позже под обшивкой кладка швов между кирпичами трубы разрушилась, в результате произошло задымление.

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