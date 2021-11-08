Под Новосибирском «Тойота» вылетела в кювет и опрокинулась. Фото: стоп-кадр.
В Усть-Таркском районе Новосибирской области вылетела в кювет и опрокинулась Toyota Avensis. Известно, водитель авто не справился с управлением. Кадры с места аварии появились в соцсети.
— «Тойота» получила критические повреждения, но чудом обошлось без пострадавших, — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «АСТ-54».
На кадрах видно, у машины вылетели стекла, а кузов серьезно смяло.
Комментаторы уверены, водителю иномарки неимоверно повезло:
— В рубашке родился!
— Второй День рождения, выходит, — написали подписчики группы.
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