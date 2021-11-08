Под Новосибирском «Тойота» вылетела в кювет и опрокинулась. Фото: стоп-кадр.

В Усть-Таркском районе Новосибирской области вылетела в кювет и опрокинулась Toyota Avensis. Известно, водитель авто не справился с управлением. Кадры с места аварии появились в соцсети.

— «Тойота» получила критические повреждения, но чудом обошлось без пострадавших, — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «АСТ-54».

На кадрах видно, у машины вылетели стекла, а кузов серьезно смяло.

Комментаторы уверены, водителю иномарки неимоверно повезло:

— В рубашке родился!

— Второй День рождения, выходит, — написали подписчики группы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber