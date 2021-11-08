В Новосибирске родные насмерть сбитого мужчины ищут очевидцев аварии. Фото: Анна Ларина.

В Новосибирске на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и 2-го Краснодонского переулка сбили мужчину. Инцидент случился поздно вечером 27 октября и попал на камеры видеонаблюдения. Через несколько дней 39-летний пострадавший умер в больнице, не приходя в сознание. Сейчас родные погибшего ищут очевидцев аварии.

— Родственники опасаются, что виновник может уйти от ответственности, — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Инцидент Новосибирск».

К посту также прикреплено видео с моментом аварии. На кадрах видно, мужчина шел по пешеходному переходу, когда его сбила машина.

Родные погибшего просят откликнуться очевидцев ДТП. Тому, кто стал свидетелем происшествия, нужно позвонить по номеру — 8-913-012-93-95.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber