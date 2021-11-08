Погода в Новосибирске на 8 ноября 2021 года: морозы сменятся теплом

В Новосибирск вернется тепло. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 8 ноября 2021 года ожидается теплой и солнечной. Как обещают метеорологи Западно-Сибирского УГМС днем столбики термометров покажут 0...+2 градуса.

— Ветер подует юго-западный со скоростью от 7 до 11 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 17 метров в секунду, — сообщают синоптики.

По данным сайта «Яндекс. Погода» днем температура воздуха составит -1...+1 градус, а ночью похолодает до -3 градусов. Ветер будет дуть южный с порывами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755-757 миллиметров ртутного столба.

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