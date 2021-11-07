Угонщика удалось задержать. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске мужчина угнал иномарку с ключом в замке зажигания. Инцидент произошел в Октябрьском районе на улице Татьяны Снежиной.

Сотрудники полиции тут же объявили план «Перехват» и смогли задержать угонщика.

— У водителя имелись признаки алкогольного опьянения, кроме того, у него отсутствовали документы на право управления данным автомобилем. Сотрудники ГИБДД составили в отношении мужчины административный протокол по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем без прав или лишенным прав, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Как оказалось, 26-летний парень воспользовался тем, что в машине был ключ зажигания. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ — «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Сибиряку избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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