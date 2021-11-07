На месте ТЦ будет жилой дом. Фото: "Родные берега"
В Академгородке на месте торгового центра «Эрнест» построят жилой дом. Об этом сообщает издание «Родные берега».
— По словам директора по продажам и маркетингу компании «Д54» Тимура Касаева, этот проект станет классическим примером редевелопмента: торговый центр будет снесен, а на его месте построят 8-этажный дом повышенной комфортности с подземной парковкой, — говорится на сайте.
Отметим, что общая площадь земли составляет 31 сотку, общая площадь квартир — 6, 798 тыс. квадратных метров. Это будет 8-этажка, где построят 120 квартир. Судя по проекту на первом нежилом этаже будут расположены магазины.
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