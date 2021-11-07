Шестерки нарисованы над глазом.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В новосибирском парке хулиганы изуродовали скульптуру с ангелами. Инцидент произошел в парке «Эдемский сад» в Калининском районе. «Дьявольские» цифры на скульптуре увидели горожане, проходящие мимо.
На кадрах видно, что над глазом у скульптуры выцарапаны три шестерки. Они маленькие и издалека их невозможно заметить. Когда подходишь ближе, то цифры видны четче.
Судя по всему, это могли быть фанаты репера Моргентштерна. Ведь у него точно такое же тату над глазом.
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