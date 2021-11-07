Шестерки нарисованы над глазом. Фото: Виктория МИНАЕВА

В новосибирском парке хулиганы изуродовали скульптуру с ангелами. Инцидент произошел в парке «Эдемский сад» в Калининском районе. «Дьявольские» цифры на скульптуре увидели горожане, проходящие мимо.

На кадрах видно, что над глазом у скульптуры выцарапаны три шестерки. Они маленькие и издалека их невозможно заметить. Когда подходишь ближе, то цифры видны четче.

Судя по всему, это могли быть фанаты репера Моргентштерна. Ведь у него точно такое же тату над глазом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber