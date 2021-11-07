Новосибирский общественник сравнил уборку снега в городе и на трассе

Видна ли вам разница? Фото: скриншот из видео

Новосибирский общественник Михаил Мезенцев сравнил как в регионе убирают дороги. Он записал на видео как выглядит трасса за городом и в самой столице Сибири. Ролик он выложил в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

На кадрах видно, что в городе на тротуарах снежная каша, дороги плохо очищены. Однако за городом ситуация иная. На трассе асфальт чистый и более менее ровный.

В комментариях новосибирцы высказали свое мнение об увиденном:

— Особенно летом контраст сильный.

— Никому ничего не нужно!

— Снег вообще не убирают.

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