Новосибирский общественник сравнил уборку снега в городе и на трассе

Видна ли вам разница? Фото: скриншот из видео
Новосибирский общественник Михаил Мезенцев сравнил как в регионе убирают дороги. Он записал на видео как выглядит трасса за городом и в самой столице Сибири. Ролик он выложил в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
На кадрах видно, что в городе на тротуарах снежная каша, дороги плохо очищены. Однако за городом ситуация иная. На трассе асфальт чистый и более менее ровный.
В комментариях новосибирцы высказали свое мнение об увиденном:
— Особенно летом контраст сильный.
— Никому ничего не нужно!
— Снег вообще не убирают.
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