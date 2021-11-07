Цены за квадрат в квартирах возросли. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске возросла цена на квадратный метр в новостройке. Его цена поднялась до 72 тысяч рублей.

Как сообщает Новосибирскстат еще во II квартале 2021 года, квадрат в новых квартирах стоил 69 965 рублей, а в прошлом году всего 59 696 рублей.

Цена за квадрат во вторичном жилье на сегодняшний день составляет 64 440 рублей. В категории «низкое качество» цена за квадратный метр составляет 51 240 рублей, а в категории «улучшенного качества» — 78 083 рубля.

Одни из самых дорогих квартир на вторичном рынке в разделе «элитные» стоят 112 603 рубля за квадрат.

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