Число заболевших растет. Фото: Олег Укладов

В Новосибирске за сутки 385 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб Новосибирской области

— В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 3 691 пациент, в том числе 50 детей, — информирует региональный оперштаб.

За сутки от ковида скончалось еще 13 человек. Среди них двое мужчин в возрасте 61 год и 91 год, и 11 женщин в возрасте 47 лет, 55 лет, 58 лет, 66 лет, 73 года, 73 года, 74 года, 75 лет, 75 лет, 81 год, 89 лет.

— Всего с начала пандемии от вируса скончалось 3 474 человека, — информирует новосиирский оперштаб.

На сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 322 человека. Из них к ИВЛ подключили 47 пациентов.

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