Новосибирский стриптизер снялся в китайском блокбастере

Иностранной массовки было около 700 человек. Фото: instagram.com/timur_nuridinov/

Новосибирский стриптизер Тимур Нурдинов снялся в китайском блокбастере. Фильм называется «Битва у озера Чанжин».

— Фильм наконец вышел так что можно выложить. Его бюджет в 200 миллионов долларов и кассовых сборах более 900 миллионов. Не первый киноопыт в Китае, но таких масштабных съемок я еще не видел, — пишет Тимур Нурдинов в своих социальных сетях.

По словам мужчины, иностранной массовки было больше 700 человек. Все будто забыли про пандемию и локдаун.

В комментариях бывшего участника «Дом-2» поддержали подписчики:

— Красава!

— Я твой фанат.

— Жду автограф, потом продам на аукционе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber