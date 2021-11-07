Новосибирский стриптизер снялся в китайском блокбастере

Иностранной массовки было около 700 человек. Фото: instagram.com/timur_nuridinov/
Новосибирский стриптизер Тимур Нурдинов снялся в китайском блокбастере. Фильм называется «Битва у озера Чанжин».
— Фильм наконец вышел так что можно выложить. Его бюджет в 200 миллионов долларов и кассовых сборах более 900 миллионов. Не первый киноопыт в Китае, но таких масштабных съемок я еще не видел, — пишет Тимур Нурдинов в своих социальных сетях.
По словам мужчины, иностранной массовки было больше 700 человек. Все будто забыли про пандемию и локдаун.
В комментариях бывшего участника «Дом-2» поддержали подписчики:
— Красава!
— Я твой фанат.
— Жду автограф, потом продам на аукционе.
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