Сквозной проезд перегородили. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

В Новосибирске ТСЖ перекрыли проезд на улицу Маковского. Возмущенные жители домов написали об этом в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

— Рядом с домом по адресу Толстого, 5, установили ворота и закрыли движение по улице Маковского. 20 лет здесь живем и всегда был сквозной проезд, ведь это не внутридомовая территория, а городская улица, — рассказывают подписчики группы.

По словам очевидца, он поговорил с ТСЖ и как оказалось это они закрывают территорию. Все потому что это территория дома.

Теперь жители дома в недоумении и не знают куда обращаться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.