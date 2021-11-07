Сквозной проезд перегородили. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
В Новосибирске ТСЖ перекрыли проезд на улицу Маковского. Возмущенные жители домов написали об этом в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
— Рядом с домом по адресу Толстого, 5, установили ворота и закрыли движение по улице Маковского. 20 лет здесь живем и всегда был сквозной проезд, ведь это не внутридомовая территория, а городская улица, — рассказывают подписчики группы.
По словам очевидца, он поговорил с ТСЖ и как оказалось это они закрывают территорию. Все потому что это территория дома.
Теперь жители дома в недоумении и не знают куда обращаться.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер