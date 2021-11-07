В Новосибирске двое мальчиков вышли на тонкий лед на реке Обь

Школьники гуляли по льду Фото: скриншот из видео

В Новосибирске дети вышли на лед на реке Обь. Информация об этом появилась в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

— Едва ставший лед на протоке возле ЖК «Аквамарин» уже успел стать местом для прогулки находящихся на каникулах школьников, — сообщает подписчица группы.

На кадрах видно, что двое мальчишек спокойно вышли на середину протоки и собирались двинуться дальше. Видимо, они не боятся того, что Обь еще плохо схватилась льдом и через нее опасно ходить.

В комментариях новосибирцы выразили свое негодование:

— Да что школьники? Толпы взрослых, но при этом не очень умных людей уже помчались рыбачить на лед.

— У меня аж ноги подкосились. Неужели у детей отсутствует страх?!

— Надо срочно звонить спасателям, а не снимать!

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