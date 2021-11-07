В Новосибирск идет резкое потепление и снег

Снег будет идти ночью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирск идет резкое потепление. Об этом сообщает сайт «Яндекс. Погода». 8 ноября днем столбики термометров поднимутся до +2 градусов, а ветер будет дуть юго-западный со скоростью до 6 метров в секунду.

— 9 и 10 ноября температура воздуха днем будет колебаться от +1...+3 градусов. Ветер подует юго-западный со скоростью до 4 метров в секунду. Вечерами будет идти снег, — обещают метеорологи.

Ночи так же останутся прохладными. Температура воздуха составит -2...0 градусов. Атмосферное давление составит 754-756 миллиметров ртутного столба.

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