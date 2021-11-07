Обское море замерзло за пару ночей. Фото: "Ненаучный городок"

В Новосибирске Обское море начало покрываться льдом. Первое фото появилось в телеграмм-канале «Ненаучный городок».

— Обское море готовится замерзнуть, — сообщает один из подписчиков на канале.

На фото, приложенном им, видно, что берег моря уже покрылся тонкой корочкой льда и припорошен снегом. Камни так же начали замерзать и стали похожи на маленькие льдинки. Море до последнего сопротивлялось морозам и еще пыталась омывать берег.

Однако, за пару холодных ночей лед сковал не только берега Оби, но и саму воду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.