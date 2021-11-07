Обское море замерзло за пару ночей. Фото: "Ненаучный городок"
В Новосибирске Обское море начало покрываться льдом. Первое фото появилось в телеграмм-канале «Ненаучный городок».
— Обское море готовится замерзнуть, — сообщает один из подписчиков на канале.
На фото, приложенном им, видно, что берег моря уже покрылся тонкой корочкой льда и припорошен снегом. Камни так же начали замерзать и стали похожи на маленькие льдинки. Море до последнего сопротивлялось морозам и еще пыталась омывать берег.
Однако, за пару холодных ночей лед сковал не только берега Оби, но и саму воду.
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