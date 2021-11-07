В Новосибирской области спасатели вытащили пенсионерку из-под завалов

Пенсионерка жила в старом доме. Фото: пресс-служба МЧС России по НСО
В Новосибирской области спасатели вытащили женщину из-под завалов дома. ЧП произошло в Татарском районе в селе Киевка. Сообщение о происществии поступило спасателям после полуночи.
— В комнате частного одноэтажного жилого дома произошло частичное обрушение потолочного перекрытия. Элементами обрушившихся конструкций придавило 60-летнюю женщину, — сообщили в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области.
Спасатели тут же выехали на место и вытащили пенсионерку. После чего сибирячку госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у нее ушиби и переломы разной степени тяжести.
Спасатели вытащили ее из-под завалов. Фото: пресс-служба МЧС России по НСО
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