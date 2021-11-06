Под Новосибирскои пропала 17-летняя девочка-подросток

Девочка-подросток уже семь дней не выходит на связь. Фото: соцсети

Жители Новосибирской области ищут 17-летнюю Татьяну Мирошниченко уже семь дней. Родственника разместили пост в сообществе «Подслушано в Карасуке».

— Потерялась Мирошниченко Татьяна Николаевна. 1 ноября около 12:00 ушла из села Белое до сих пор и не выходит на связь, — сообщил родственник.

Прриметы пропавшей девушки: полного телосложения, темные длинные волосы. Связаться с родственниками можно по телефону редакции 8-923-145-11-03, либо сообщить по номеру 112.

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