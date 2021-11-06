Cнегопад привел к открытию горнолыжного сезона в Новосибирске

Снегопады привели к открытию горнолыжного сезона Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирские горнолыжные базы открыли сезон раньше срока после затяжных снегопадов. К примеру, состоялся запуск системы оснежение трассы с помощью новой техники в спорткомплексе «Иня» на Ключ-Камышенском плато.

Об открытии трасс сообщила и администрация горнолыжного комплекса «Ключи». Пользователи соцсетей радостно встретили начало сезона:

— Неделя снегопада вам в помощь, — написала подписчица.

— А когда для плюшек будет спуск открыт? — спрашивает девушка.

Кстати, снегопады закончатся уже в воскресенье, 7 ноября. Согласно прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, возможны переменная облачность, небольшой снег. На дорогах будет гололеж. Температура воздуха днем будет -1…+1 градус, ночью -4…-6 градусов.

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