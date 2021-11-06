Новосибирец обвинил водителя Nissan, с которым столкнулся на перекрестке, в автоподставе

Водитель уверен, что нужно было вызывать ГИБДД. Фото: предоставлены Никитой Ушкаленко

Новосибирец Никита Ушкаленко обвинил водителя Nissan Gloria в подставном ДТП. Сама авария произошла месяц назад - в ночь на 8 октября: на перекрестке проспектов Коптюга и Лаврентьева в Академгородке.

— Я на своей Skoda Superb выехал на перекресток и заметил «Ниссан», который ехал крайне медленно. Вместе с потоком других авто я начал проезжать перекресток, по завершении маневра произошел резкий хлопок. Удар пришелся в правую заднюю дверь, сработали подушки безопасности, шторки, — рассказал КП-Новосиибрск Никита Ушкаленко.

Водитель Nissan Gloria обвинил водителя Skoda, что то сам не пропустил его. Почти сразу после ДТП на месте появился аварийный комиссар, который стал убеждать Никиту оформить все на месте и не вызывать ГИБДД.

— Ключевой момент в том, что комиссар появился сразу после аварии. Вместе с водителем Nissan они начали давить, что виноват я, и потому не нужно вызывать ГИБДД. Было стойкое чувство, что комиссар только для водителя Nissan старается. После ДТП жене стало плохо: когда эвакуатор приехал за моей машиной, пришлось обратиться в больницу, у нее обнаружили сотрясение и травму шеи, — рассказал Никита Ушкаленко.

Редакция КП-Новосибирск готова опубликовать точку зрения второго участника ДТП, мы будем следить за ходом расследования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.