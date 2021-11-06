В Новосибирске полиция ищет мужчин, отнявших сумку у девушки в подъезде

Мужчины ушли в кафе с награбленным. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Ограбление произошло вечером 2 ноября в доме на улице Кошурникова, 7/1. Жертвой стала 29-летняя девушка:

— Двое мужчин завладели женской сумкой, где находились 4 тысячи рублей, банковские карты и документы. Служебная собака привела полицейских ко входу в кафе по ул Кошурникова, где нападавшие находились после ограбления — прокомментировали в полиции.

В полиции возбудили уголовное дело о грабеже, совершенным группой лиц по предварительному сговору.Подозреваемых объявили в розыск.

Приметы нападавших: первый — мужчина в возрасте около 40 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, был одет в темную куртку и темную шапку. Второй нападавший— мужчина в возрасте около 20-25 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, был одет в темную куртку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.