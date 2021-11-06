Губернатор проконтролировал ход работ на площадке первой очереди строительства кампуса мирового уровня НГУ

Губернатор проинспектировал стройку, подготовительный этап завершен. Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Масштабные работы развернуты на площадке строительства кампуса мирового уровня НГУ. Губернатор Андрей Травников 6 ноября провёл выездное совещание, на котором оценил темпы работ, обсудил вопросы обеспечения участка инженерной инфраструктурой.

За четыре месяца там снесли общежитие 1965-го года постройки – оно уже не соответствовала современным стандартам. Еще вывезен бетонный бой, согласована документация по выносу сетей, разложено семь километров кабельных линий канализации из 8,5.

Один из проблемных вопросов – отсутствие ливневой канализации на данном участке. Его решение регион берет на себя, как и создание прочей инженерной инфраструктуры, необходимой для запуска проекта.

На таком большом проекте – а кампус университета – это один из проектов программы «Академгородок 2.0» – объединены усилия разных исполнителей: университета, частного партнера-благотворителя, федеральных органов власти и, конечно же, города и области.

Сфера ответственности регионального Правительства и мэрии Новосибирска – это обеспечение инфраструктурой: инженерной, транспортной. Для реализации такого крупного проекта, конечно, потребуются дополнительные мощности и возможности.

— Дорогостоящие работы по сетям мы включили в так называемое «инфраструктурное меню»: это реструктуризация бюджетных кредитов, те инфраструктурные бюджетные кредиты, которые нам одобрила Правительственная комиссия. За счет этих источников мы будем строить в том числе и ливневку. Сроки сжатые, первые объекты кампуса должны быть сданы в конце 2022 года», — подчеркнул губернатор.

Андрей Травников также акцентировал внимание на защите, сохранности деревьев, растущих на стройплощадке:

— У жителей Академгородка особо трепетное отношение ко всем зеленым насаждениям – и это правильно, — необходимо применить самые надёжные технологии по сохранности деревьев, вплоть до защиты их стволов специальными кожухами.

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