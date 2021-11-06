Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество6 ноября 2021 15:24

Губернатор проконтролировал ход работ на площадке первой очереди строительства кампуса мирового уровня НГУ

Глава региона заверил, что деревья там будут защищены
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Губернатор проинспектировал стройку, подготовительный этап завершен. Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Губернатор проинспектировал стройку, подготовительный этап завершен. Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Масштабные работы развернуты на площадке строительства кампуса мирового уровня НГУ. Губернатор Андрей Травников 6 ноября провёл выездное совещание, на котором оценил темпы работ, обсудил вопросы обеспечения участка инженерной инфраструктурой.

За четыре месяца там снесли общежитие 1965-го года постройки – оно уже не соответствовала современным стандартам. Еще вывезен бетонный бой, согласована документация по выносу сетей, разложено семь километров кабельных линий канализации из 8,5.

Один из проблемных вопросов – отсутствие ливневой канализации на данном участке. Его решение регион берет на себя, как и создание прочей инженерной инфраструктуры, необходимой для запуска проекта.

На таком большом проекте – а кампус университета – это один из проектов программы «Академгородок 2.0» – объединены усилия разных исполнителей: университета, частного партнера-благотворителя, федеральных органов власти и, конечно же, города и области.

Сфера ответственности регионального Правительства и мэрии Новосибирска – это обеспечение инфраструктурой: инженерной, транспортной. Для реализации такого крупного проекта, конечно, потребуются дополнительные мощности и возможности.

— Дорогостоящие работы по сетям мы включили в так называемое «инфраструктурное меню»: это реструктуризация бюджетных кредитов, те инфраструктурные бюджетные кредиты, которые нам одобрила Правительственная комиссия. За счет этих источников мы будем строить в том числе и ливневку. Сроки сжатые, первые объекты кампуса должны быть сданы в конце 2022 года», — подчеркнул губернатор.

Андрей Травников также акцентировал внимание на защите, сохранности деревьев, растущих на стройплощадке:

— У жителей Академгородка особо трепетное отношение ко всем зеленым насаждениям – и это правильно, — необходимо применить самые надёжные технологии по сохранности деревьев, вплоть до защиты их стволов специальными кожухами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.