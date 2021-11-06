«Протащил ее на капоте»: мать новосибирской школьницы рассказала о состоянии дочери, сбитой на переходе

Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области

Мама 16-летней спортсменки, попавшей в больницу после ДТП на улице Мясникова, рассказала КП-Новосибирск о состоянии дочери.

— Дочка шла на тренировку по самбо. Переходила дорогу по «зебре», когда ее сбил водитель. Она попала на капот, он ее немного провез и остановился. Дочка упала спиной на рюкзак, в котором лежало кимоно — это ее и спасло, — рассказала «КП-Новосибирск» мама девочки.

Виновник ДТП — 27-летний Toyota Crown — вызвал «скорую» и ГИБДД, другие водители остановились помочь. Некоторые снимали куртки и укутывали школьницу, которая должна была лежать на снегу до приезда врачей. К счастью, обошлось без переломов: девочка-подросток получила только синяки и ссадины.

— Врач так и сказал, что помогли тренировки по самбо, мышцы сработали. Дочка раньше выигрывала «бронзу» в Казахстане, но теперь даже боится тот самый рюкзак разобрать. После ДТП ночь не спала, в школу идти опасается. Виновник ДТП нас навещал в больнице, готов помочь в лечении, — рассказала КП-Новосибирск мама потерпевшей.

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