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Общество6 ноября 2021 12:17

В Новосибирске работы на новой ледовой арене продолжаются в нерабочие дни

Их ход проконтролировал губернатор Андрей Травников
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
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Работы идут полным ходом. Фото: правительство Новосибирской области.

Работы идут полным ходом. Фото: правительство Новосибирской области.

Новая ледовая арена - главный спортивный объект. который появится в Новосибирске к молодежному чемпионату мира - 2023. И работы на нем не останавливаются даже в нерабочие дни: как идет стройка, проконтролировал губернатор Андрей Травников.

- Начался монтаж технологического оборудования. Устанавливают холодильное оборудование для ледовых площадок, продолжаются работы с системами вентиляции помещений и вентиляцией игрового поля, монтируются системы отопления, водоотведения и пожаротушения, завершается монтаж центрального теплового пункта, - рассказал глава региона.

Напомним, полная стоимость строительства арены — более 20,6 миллиарда рублей.