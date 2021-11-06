В Новосибирске работы на новой ледовой арене продолжаются в нерабочие дни

Работы идут полным ходом. Фото: правительство Новосибирской области.

Новая ледовая арена - главный спортивный объект. который появится в Новосибирске к молодежному чемпионату мира - 2023. И работы на нем не останавливаются даже в нерабочие дни: как идет стройка, проконтролировал губернатор Андрей Травников.

- Начался монтаж технологического оборудования. Устанавливают холодильное оборудование для ледовых площадок, продолжаются работы с системами вентиляции помещений и вентиляцией игрового поля, монтируются системы отопления, водоотведения и пожаротушения, завершается монтаж центрального теплового пункта, - рассказал глава региона.

Напомним, полная стоимость строительства арены — более 20,6 миллиарда рублей.