В Новосибирске возле лицея появилась табличка о парковке с радужным флагом

Табличка удивила местных жителей. Фото: Виктория МИНАЕВА

Новосибирцы пожаловались на неоднозначную табличку о парковке возле лицея №200.

— Обратите внимание, там радужный флаг, — рассказала КП-Новосибирск читательница.

Сама табличка находится на территории жилого дома на улице Кропоткина. В приемной лицея №200 оперативно не удалось получить комментарий.

Юрист считает, что управляющая компания может убрать табличку.

- Здесь нет никакого нарушения закона: шутка, не более. Самое главное в том, что кто-то не поленился и изготовил табличку. Однако управляющая компания имеет право ее убрать, – пояснила новосибирский юрист Инесса Рябинина.

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