В Новосибирске возле лицея появилась табличка о парковке с радужным флагом

Табличка удивила местных жителей.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Новосибирцы пожаловались на неоднозначную табличку о парковке возле лицея №200.
— Обратите внимание, там радужный флаг, — рассказала КП-Новосибирск читательница.
Сама табличка находится на территории жилого дома на улице Кропоткина. В приемной лицея №200 оперативно не удалось получить комментарий.
Юрист считает, что управляющая компания может убрать табличку.
- Здесь нет никакого нарушения закона: шутка, не более. Самое главное в том, что кто-то не поленился и изготовил табличку. Однако управляющая компания имеет право ее убрать, – пояснила новосибирский юрист Инесса Рябинина.
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