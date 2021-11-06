В Новосибирской области 390 человек заболели коронавирусом за сутки

За сутки 390 человек заразились коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки врачи выявили 390 новых случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области. Всего с начала эпидемии зарегистрировано 73177 заболевших в регионе, среди них — 7207 детей.

— Скончались еще пятнадцать пациентов: мужчины в возрасте 35 лет, 45 лет, 48 лет, двух пожилых сибиряков в возрасте 62 лет, двух пациентов в возрасте 64 лет, больных в возрасте 66 лет, 68 лет, 81 года, 83 лет, 84 лет. И женщин в возрасте 64 лет, 69 лет, 91 года. Всего в регионе с начала пандемии от коронавируса умер 3461 человек, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

В отделениях реанимации находятся 318 пациентов: 49 человек не могут самостоятельно дышать и подключены к ИВЛ.

По данным оперштаба, в инфекционных госпиталях Новосибирской области находятся 3654 пациентов с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. Среди них 60 детей.