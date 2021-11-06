В Бердске девушка приехала на лошади в бургерную

Девушка открыла свой конный клуб в Бердске. Фото: сообщество «АСТ-54» «ВКонтакте» // предоставлено Каролиной Карелиной

Жительница Бердска Каролина Карелина удивила водителей в очереди за бургерами, приехав на лошади и стала звездой соцсетей: кадр, где она сидит на лошади, быстро разошелся по соцсетям.

— Я была на прогулке с двумя лошадьми - Ночкой и Радой, решила перекусить. Встала в очередь для авто, дождалась своего заказа. Я спросила целую морковку, ее не было. Забрала наггетсы, картошку фри и поехааи в магазин за морковкой, — рассказала КП-Новосибирск спортсменка клуба koni_berdsk Каролина Карелина.

Девушка поделилась, что давно увлекается конным спортом и почти ежедневно гуляет на лошади по Бердску. Обычно она гуляет вдоль тротуаров, дети радуются лошадям. Однако некоторые прохожие ведут себя как снобы, они недовольны лошадями в центре города.

Подписчики «АСТ-54» в восторге от лошадей в очереди за бургерами:

— Два бигмака, пожалуйста, и сена под пряным соусом для скакуна, — шутит комментатор.

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