Мэрия города под Новосибирском продала три служебных автомобиля

Автомобили продали на аукционе Фото: Евгения ГУСЕВА

Администрация города Обь продала три служебных автомобиля на аукционе, чтобы сэкономить на бензине. Мэр города Павел Буковинин рассказал об этом на страничке «ВКонтакте»:

— Сократятся расходы на бензин, техобслуживание, страховки. Также со следующего года станет на одну ставку водителя меньше, что позволит снизить расходы на заработную плату и прохождение медосмотра, — прокомментировал мэр Оби Павел Буковинин.

Градоначальник отметил, что автомобили были проданы в рамках стратегии, направленной на сокращение излишних административных расходов. С 1 января 2021 года в рамках программы было сэкономлено более 9 миллионов рублей.

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