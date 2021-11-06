Мэрия города под Новосибирском продала три служебных автомобиля

Автомобили продали на аукционе
Фото: Евгения ГУСЕВА
Администрация города Обь продала три служебных автомобиля на аукционе, чтобы сэкономить на бензине. Мэр города Павел Буковинин рассказал об этом на страничке «ВКонтакте»:
— Сократятся расходы на бензин, техобслуживание, страховки. Также со следующего года станет на одну ставку водителя меньше, что позволит снизить расходы на заработную плату и прохождение медосмотра, — прокомментировал мэр Оби Павел Буковинин.
Градоначальник отметил, что автомобили были проданы в рамках стратегии, направленной на сокращение излишних административных расходов. С 1 января 2021 года в рамках программы было сэкономлено более 9 миллионов рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер