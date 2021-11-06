Коллекторы затравили семью из Новосибирска телефонными звонками

Коллекторы донимали должницу и ее родственников Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Семья из Новосибирска стала жертвой травли коллекторов — пришлось жаловаться в полицию. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали о проверке:

— Проводится проверка по заявлению жительницы Новосибирска об угрозах, якобы касающихся финансовых обязательств, поступающих посредством телефонной связи в ее адрес, а также в адрес членов ее семьи, — сообщили в пресс-службе.

Жертвой травли коллекторов стала 29-летняя девушка из Калининского района. Еще одно заявление написал родственник женщины, которому также угрожали по телефону. В МВД уточнили, что результаты проверки взяты на контроль руководства.

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