Под Новосибирском зоозащитники пристраивают 9 собак и кошек после смерти их хозяйки от коронавируса

Девять животных остались без присмотра. Фото: предоставлено героями публикации

Девять собак и кошек ищут новый дом после смерти хозяйки от COVID-19 в Болотном. Подробности рассказали подписчики сообщества «Типичное Болотное».

— Женщина из города Болотное умерла от короновируса, а через несколько дней после трагедии убили ее сына. Дочери досталось наследство в виде четырех собак и пяти кошек, девушке нечем их кормить. А у нее самой много забот, маленький ребенок. Возможно, получится помочь с кормом или найти новых хозяев, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница.

Жители Болотного уточнили, что женщина любила животных и пристраивала бездомных собак и кошек в добрые руки. Пользователи соцсетей предложили помощь:

— Корм нужен любой, они всему будут рады, — написала местныя жительница.

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