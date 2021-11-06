Под Новосибирском фура вылетела в кювет из-за гололеда

Водитель вылетел с трассы Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске водитель большегруза не справился с управлением и вылетел в кювет: авария произошла в ночь на 6 ноября.

— На трассе в сторону Толмачево слетела фура. Будьте осторожны, на дорогах гололедица и есть местами переметы, — написали очевидцы в сооществе «АСТ-54».

По прогнозам Западно- Сибирского гидрометцентра, 6 ноября возможен мокрый снег, на дорогах будет гололед.

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