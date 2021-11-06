Погода в Новосибирске на 6 ноября 2021 года: 0 градусов и снег

Будет снежно и тепло. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Погода в Новосибирске на 6 ноября 2021 года: небольшое потепление до 0 градусов придет в город. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Температура днем составит 0…-2 градуса. Будет облачно, ночью преимущественно без осадков, а утром и днем выпадет мокрый снег. Подует западный ветер со скоростью до 14 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области температура повыситься до +1, ночью понизится до -10 градусов. В отдельных районах региона пройдет мокрый снег, на дорогах гололедица.

«Яндекс.Погода» общеает снегопад в течение всего дня. Температура повысится до -3...-4 градусов.

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