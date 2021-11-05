Коллекторы вышибают дверь в квартиру жительницы Новосибирска из-за долгов

В квартиру сибирячки ломились коллекторы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске коллекторы крайне неэтично потребовали от жительницы Первомайского района возврата долгов. Они начали вламываться в ее квартиру.

— Заявительница сообщила, что лига денег вышибала дверь в ее квартиру, пока она находилась дома. Произошло это днем 1 ноября, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о коллекторе из Новосибирска, который попал под суд в Иркутской области. Он полгода угрожал расправой директору школы №4 города Шелехов,таким образом пытаясь выбить чужой долг.

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