В Новосибирске из торгового центра эвакуировали 700 человек

Сигнализация сработала после полудня.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Днем в пятницу, 5 ноября, из торгового центра «Ройял Парк» из-за сработавшей сигнализации вывели 700 человек. На месте работала бригада пожарных.
— При проведении ремонтных работ сработала автоматическая система пожаротушения. Администрацией самостоятельно эвакуировано около 700 человек. Пожарные в ходе разведки возгораний и задымления не обнаружили, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Напомним, в конце сентября из нескольких торговых центров эвакуировали новосибирцев из-за сообщений о минировании.
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