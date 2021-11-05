В Новосибирской области коронавирусом за сутки заболел еще 381 человек

За сутки скончались 11 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области на утро 5 ноября коронавирус диагностировали еще у 381 человека за прошедшие сутки. Всего в регионе зарегистрировано 72 787 случаев заболевания, в том числе — у 7 136 детей. С выздоровлением были выписаны 54 513 пациентов, 54 из них — за последние сутки.

— Скончались еще 11 пациентов: мужчины в возрасте 51, 53, 68, 74 года и женщины в возрасте 67, 68, 74, 75, 76, 83 и 93 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 446 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Сейчас в больницах города и области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него лежат 3 625 человек, в том числе и 56 детей. В реанимации находится 341 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 48 пациентов.

Напомним, в регионе с 30 октября по 7 ноября действует режим нерабочих дней, принятый в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. О том, будут ли внеплановые выходные продлены пока не известно.

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