В Новосибирске контракт с перевозчиком автобуса № 54 продлили на 2 месяца

Популярный у жителей Первомайки маршрут не планируют отменять. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске продлили соглашение с перевозчиком маршрута № 54, курсирующего от улицы Твардовского в Первомайском районе до вокзала Новосибирск-Главный. На обслуживание маршрута в конце 2021 года планируется объявить конкурс.

— С февраля 2022 года планируется увеличение количества подвижного состава на данном маршруте в рамках оптимизации маршрутной сети города, в связи с чем в конце 2021 года будет объявлен новый аукцион на обслуживание маршрута в рамках муниципального контракта, — пояснили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Сумма муниципального контракта составит 15 миллионов рублей. Выигравший подрядчик предоставит 9 дополнительных автобусов на маршрут. Автобусы должны быть не старше 3 лет.

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