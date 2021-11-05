Жители Станиславского жилмассива пожаловались на проблемы с отоплением

Дома на Станиславском жилмассиве плохо отапливаются. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Станиславском жилмассиве в Новосибирске жильцы жалуются на холодные батареи с начала отопительного сезона. От этого в квартирах становится сыро и плохо сохнет белье.

«Сибирской генерирующей компании» сообщили, что проблема с отоплением действительно есть и сейчас решается:

— Проблему недостаточно теплых батарей в домах по улице Немировича-Данченко сейчас решаем совместно с сотрудниками управляющих организаций. Изменился режим теплоснабжения домов, проводим регулирование оборудования внутри тепловых узлов домов, чтобы обеспечить качественное теплоснабжение, — сообщила пресс-секретарь СГК Наталья Барсукова.

Напомним, 4 ноября в Дзержинском районе Новосибирска 370 домов остались без света из-за аварии на трансформаторной станции.

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