Сотрудники социального центра пожаловались на приказ об отстранении непривитых от работы

Работники считают, что отстранят их от работы незаконно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Персонал комплексного центра социального обслуживания Первомайского района возмутились тем, что непривитых до 21 ноября сотрудников отстранят от работы без сохранения зарплаты. Они пытаются обжаловать это решение.

— Мы категорически не согласны. Главный санитарный врач Новосибирской области, на наш взгляд, превысил свои полномочия, расширив список организаций, работники которых должны вакцинироваться в обязательном порядке. Я и несколько наших сотрудников уже направили жалобы в прокуратуру. Нас поддержали и клиенты нашего центра. Они отправили обращение с просьбой разобраться в сложившейся ситуации президенту страны, губернатору Новосибирской области, главному санврачу региона и начальнику департамента по социальной политике мэрии города, — рассказала изданию «ЧС-ИНФО» Оксана Чингаева, медсестра центра.

Работники надеются добиться отмены приказа санврача, поскольку их учреждение не попадает под перечень работ, требующих обязательной вакцинации.

Напомним, в Новосибирске во время нерабочих дней проводится вакцинация населения. Оперштаб сообщил, что желающих поставить прививку за это время стало больше.

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