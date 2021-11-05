В Новосибирске водители устроили проезжую часть в новом сквере

Из-за машин территория сквера превратилась в черное месиво. Фото: предоставлено героями публикации.

Из-за затянувшегося ремонта теплосетей на улице Ватутина автомобилисты проложили себе дорогу через сквер «Солнечный». Не желая стоять в пробках, они проезжают по зеленой зоне, которую обустраивали местные жители.

— Мы этот сквер поднимали из небытия: грунтовали, зонировали, выравнивали, высадили деревья, проложили пешеходные дорожки, чтобы дети могли спокойно до школы ходить. Месяц тому назад СГК искала порыв теплотрассы. Работники раскопали улицу Таймырскую. Пока снег не лег, слякоти не было, водители проезжали это разрытие по пешеходному тротуару. Затем жители поставили блок возле Ватутина, 51. Поток водителей хлынул в сквер, – рассказала изданию «Сибкрай.ru» помощница депутата Игоря Кудина Эльмира Капитонова.

Общественники пытались разговаривать с представителями СГК и с водителями. Однако автомобилисты не слушают, ссылаясь на то, что это муниципальная земля. А Госавтоинспекция никому не выписала штрафы.

Было даже принято решение поставить на «въезде» в сквер бетонные блоки. Но ушлые водители наняли спецтехнику, которая оттащила препятствия. Местные жители опасаются, что даже после открытия Таймырской автомобилисты продолжат ездить по зеленой зоне.

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