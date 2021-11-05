Социологи составили «карту городских конфликтов» Новосибирска

Социологи составили "карту конфликтов" Новосибирска. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Группа социологов из Новосибирского государственного технического университета НЭТИ провела исследование на тему городских конфликтов, которых в Новосибирске, как и во всяком развитом мегаполисе, огромное множество. На основе публикаций СМИ и постов в соцсетях ученые смогли составить своеобразную «карту городских конфликтов».

— При составлении карты выявилось несколько интересных закономерностей. Новосибирские конфликты в основном локализуются в двух зонах — в центре (так называемая золотая миля) и в Академгородке, при этом три четверти академовских конфликтов сосредоточены в Верхней зоне. Около 70% конфликтов сконцентрировано в районах с высокими ценами на жилье — по крайней мере, «тепловая карта» высоких цен на недвижимость полностью совпадает с точками конфликтов. Такая же цифра — 70% — относится к числу конфликтов, возникающих вблизи зеленых зон или водоемов, это относится к обоим берегам Оби, — сообщает издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

Так, социологи установили, что за последние 10 лет в Новосибирске произошло около 150 городских конфликтов. 44 самых резонансных из них отмечены на карте. Однако на этом работа ученых еще не заканчивается. Впереди — прорисовка на карте нескольких слоев, которые позволят группировать конфликты по самым разным признакам.

Возможно, подобного рода проекты смогут помочь городским властям в дальнейшем при принятии важных градостроительных решений, поскольку позволят увидеть позицию самих горожан насчет тех или иных вопросов. Подобная практика уже действует за рубежом: в чилийском Сантьяго и венгерском Будапеште.

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