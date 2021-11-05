Погода в Новосибирске на 5 ноября 2021 года: в город вернется тепло

Погода в Новосибирске на 5 ноября 2021 года порадует горожан ощутимым потеплением. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Новосибирске на 5 ноября 2021 года порадует горожан ощутимым потеплением. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в пятницу поднимется вплоть до -4 градусов.

— В пятницу, 5 ноября, в Новосибирске будет пасмурно, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит -11…-13 градусов ночью, -4…-6 градусов днем. Западный ветер будет дуть со средней скоростью 4-9 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Схожий прогноз дает и сервис Яндекс.Погода. Местные синоптики обещают потепление до -4…-7 градусов и небольшой снег.

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