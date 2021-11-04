В Новосибирске эвакуатор увез машину на штрафстоянку прямо с водителем внутри

Юристы утверждают, что у водителя есть все шансы выиграть дело. Фото: предоставлено Александром Карпушиным

В Новосибирске женщину-водителя увезли вместе с машиной на штрафстоянку. Инцидент случился в четверг, 4 ноября. Муж сибирячки планирует подавать на эвакуаторщиков в суд.

— Жена приехала на Димитрова,7, парковочные карманы были забиты снегом. Кое-как поставила машину. Из-за того, что дороги замело, не заметила, что встала на тротуаре. Только вышла, обернулась — а ее уже эвакуируют. Предложила водителю эвакуатора оплатить штраф на месте, тот отказался. Жена, в свою очередь, отказалась выходить из машины. Но водитель авто прямо с ней внутри, вопреки всем правилам! — рассказал КП-Новосибирск муж сибирячки Александр Карпушин.

Сибирячка позвонила мужу, и через час они уже забрали авто со штрафстоянки. И сразу же поехали к юристам — решили судиться со службой эвакуации.

— В протоколе записано «парковка в зоне пешеходного перехода», это штраф в тысячу рублей. Странно, что нам отказали в возможности оплатить на месте, машина не простояла и пяти минут. Юристы говорят, что в данной ситуации — мы правы, — сообщил Александр Карпушин.

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