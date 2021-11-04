В Новосибирске сотни туристов из Доминиканы оставили ждать автобус на взлетной полосе в мороз

Туристы в одних шортах высадились на мороз в -20 градусов. Фото: instagram.com/marina_dergacheva.official// Михаил Фролов

В Новосибирске более 500 туристов были вынуждены мерзнуть на взлетной полосе «Толмачево». Пассажирам, прилетевшим рейсом из Доминиканы утром 4 ноября, не хватило автобусов, чтобы добраться до здания аэропорта.

— Люди вышли на улицу в летней одежде, нам подали два автобуса — они уехали переполненными. Остальные остались ждать полураздетые, некоторые с детьми на руках. Люди постояли на морозе в -20 градусов, кричали и требовали автобусы, — рассказала «КП-Новосибирск» визажист Марина.

В итоге, когда уже туристы приняли решение идти до здания аэропорта пешком, транспорт им все-таки подали.

— Люди пошли к аэропорту прямо по взлетной полосе пешком, как их не сбили самолеты. Самолеты разворачивались прям на полосе. Мы тоже пошли к зданию аэропорта, но скоро вернулись — наконец подали транспорт до терминала, — поделилась Марина.

В пресс-службе аэропорта «Толмачево» КП-Новосибирск пообещали прокомментировать ситуацию чуть позже.

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