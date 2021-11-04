В Новосибирске более 370 домов в Дзержинском районе остались без света

В Дзержинском районе Новосибирска днем, 4 ноября, без света остались 374 дома. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Дзержинском районе Новосибирска днем, 4 ноября, без света остались 374 дома. По словам местных жителей, электричество у них в квартирах выключилось внезапно и его нет уже более часа.

— Просто внезапно выключили дома свет. Когда позвонила в диспетчерскую службу, сообщили, что случилась какая-то авария на подстанции и свет дадут не раньше, чем через два часа с момента отключения. И вот его до сих пор нет, — рассказала КП-Новосибирск жительница дома по улице Есенина.

В Дзержинском районе Новосибирска днем, 4 ноября, без света остались 374 дома. Фото: map.novo-sibirsk.ru

Согласно данным муниципального портала Мой Новосибирск, электричество отключили в домах на улицах Есенина, Куприна, Национальная, Геофизическая, Доватора и Гладкова. Вернуть свет жителям обещают примерно в пять часов вечера.

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