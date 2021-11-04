В Новосибирской больнице ответили на жалобы пациентов о вспышке инфекции среди детей

Родители пожаловались на рвоту и расстройство пищеварения у детей.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Новосибирске родители детей, проходящих лечение от пневмонии в городской клинической больницы №25, пожаловались на рвоту и расстройства пищеварения у некоторых ребят. Сибиряки заподозрили, что дети могли подхватить какую-то внутрибольничную инфекцию, однако в самом медучреждении утверждают, что это не так.
— Рвота и другие проявления, замеченные родителями, это одни из проявлений симптоматики вирусной пневмонии. Кроме того, на этот счет было зарегистрировано все две жалобы, — пояснили КП-Новосибирск в больнице.
По словам врачей, ситуация в медучреждении не выходит за рамки нормы.
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