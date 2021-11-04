Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество4 ноября 2021 12:40

В Новосибирской больнице ответили на жалобы пациентов о вспышке инфекции среди детей

В медучреждении пояснили, что симптоматика, которую родители приняли за инфекцию, является симптомом другой болезни
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Родители пожаловались на рвоту и расстройство пищеварения у детей.

Родители пожаловались на рвоту и расстройство пищеварения у детей.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирске родители детей, проходящих лечение от пневмонии в городской клинической больницы №25, пожаловались на рвоту и расстройства пищеварения у некоторых ребят. Сибиряки заподозрили, что дети могли подхватить какую-то внутрибольничную инфекцию, однако в самом медучреждении утверждают, что это не так.

— Рвота и другие проявления, замеченные родителями, это одни из проявлений симптоматики вирусной пневмонии. Кроме того, на этот счет было зарегистрировано все две жалобы, — пояснили КП-Новосибирск в больнице.

По словам врачей, ситуация в медучреждении не выходит за рамки нормы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.