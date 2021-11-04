Продление нерабочих дней в Новосибирской области обсудят 8 ноября

В Новосибирской области вопрос о продлении нерабочей недели или введении новых ограничений еще не поднимался. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Неделя с 30 октября по 7 ноября была объявлена в России нерабочей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Однако несколько регионов (Томская, Челябинская и Курская области) уже решили о том, что режим нерабочих дней у них будет продлен и после 8 ноября.

В свою очередь, в Новосибирской области вопрос о продлении нерабочей недели или введении новых ограничений еще не поднимался. Его планируется обсудить на оперативном совещании после ноябрьских праздников. То есть, в понедельник, 8 ноября.

В то же время, уже известно, что школьные осенние каникулы, которые в этом году совпали с периодом нерабочих дней, продлевать не планируется и на учебу дети выйдут уже в понедельник.

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