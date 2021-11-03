В Новосибирске дворника обвинили в совращении 15-летней падчерицы

Жительница Первомайского района Новосибирска заявила в полицию на своего бывшего за совращение ее дочери-подростка. Фото: Влад КОМЯКОВ

Жительница Первомайского района Новосибирска заявила в полицию на своего бывшего мужчину за то, что он якобы совратил ее дочь-подростка.

— 41-летняя женщина сообщила в полицию о том, что ее бывший 39-летний сожитель, который сейчас работает дворником, привел к себе в квартиру ее 15-летнюю дочь, выпивал вместе с ней алкоголь, а потом совратил, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — По словам женщины, все произошло в ночь на 30 октября.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.