Очевидец рассказал об экстренной посадке самолета с горящим двигателем в Новосибирске

Очевидец рассказал об аварийной посадке грузового Boeing-747 в «Толмачево».
Фото: Иван ВИСЛОВ
Очевидец рассказал об аварийной посадке грузового Boeing-747 в «Толмачево». Напомним, инцидент произошел в среду, 3 ноября: борт следовал по маршруту Льеж — Циндао с остановкой в новосибирском аэропорту. Сразу после вылета оттуда у воздушного судна возникли проблемы с двигателем, и самолет пришлось развернуть.
Мужчина проезжал мимо, когда увидел, как у летящего в небе самолета загорелся двигатель.
— Я ехал в это время мимо аэропорта и увидел, как самолет взлетает, и у него начинаются какие-то хлопки у двигателя, а потом он загорелся, — рассказал КП-Новосибирск мужчина.
На борту самолета в момент ЧП находились пять членов экипажа, никто из них не пострадал. Горящий двигатель у самолета удалось оперативно потушить.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В новосибирском Толмачево экстренно сел Boeing с горящим двигателем
Инцидент случился вечером, 3 ноября (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер