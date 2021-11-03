Очевидец рассказал об экстренной посадке самолета с горящим двигателем в Новосибирске

Очевидец рассказал об аварийной посадке грузового Boeing-747 в «Толмачево». Фото: Иван ВИСЛОВ

Очевидец рассказал об аварийной посадке грузового Boeing-747 в «Толмачево». Напомним, инцидент произошел в среду, 3 ноября: борт следовал по маршруту Льеж — Циндао с остановкой в новосибирском аэропорту. Сразу после вылета оттуда у воздушного судна возникли проблемы с двигателем, и самолет пришлось развернуть.

Мужчина проезжал мимо, когда увидел, как у летящего в небе самолета загорелся двигатель.

— Я ехал в это время мимо аэропорта и увидел, как самолет взлетает, и у него начинаются какие-то хлопки у двигателя, а потом он загорелся, — рассказал КП-Новосибирск мужчина.

На борту самолета в момент ЧП находились пять членов экипажа, никто из них не пострадал. Горящий двигатель у самолета удалось оперативно потушить.

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Инцидент случился вечером, 3 ноября (подробнее).

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