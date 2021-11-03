В Новосибирске больше 20 домов в Кировском районе остались без света

В Кировском районе Новосибирска более 20 домов остались без электричества. Фото: "АСТ-54"

Вечером, 3 ноября, в Кировском районе Новосибирска более 20 домов остались без электричества. Как сообщили очевидцы в соцсетях, причиной случившегося стали рабочие, случайно перерубившие кабель на Затулинском жилмассиве.

— Без света сидим уже около часа, при свечах, — рассказали КП-Новосибирск жители микрорайона Горский.

Согласно данным муниципального портала «Мой Новосибирск», сейчас без электричества находятся 23 дома на Затулинском жилмассиве. Вернуть свет сибирякам должны в одиннадцать часов вечера.

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