Погода в Новосибирске на 4 ноября 2021 года: мороз под -20 градусов

Праздничные выходные будут морозными. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Погода в Новосибирске на 4 ноября 2021 года: в праздничный день ударят сильные морозы. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

—Температура в ночь составит -19…-21 градус,днем повысится до -10..-12. Ночью будет небольшой снег, днем преимущественно без осадков.При прояснениях изморось, на дорогах гололедица. Подует западный ветер со скоростью до 14 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области температура будет до -15, ночью понизится до -26 градусов. Ночью при прояснениях ожидаются туманы.

«Яндекс.Погода» обещает небольшой снег в течение всего дня и температуру -12...-14 градусов.

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