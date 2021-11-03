На площади Калинина появятся стела, велодорожки и новые площадки для остановок

Площадь Калинина скоро преобразится. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Совсем скоро площадь Калина преобразится: в мэрии презентовали дизайн-проект ее благоустройства с размещением стелы «Новосибирск – город трудовой доблести». В том, что такая работа необходима, убеждена заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.

- Работы нужно выполнить комплексно, с учетом замечаний специалистов и предложений жителей, чтобы этот знаковый для нашего города проект не вызывал ни у кого вопросов. Он должен стать проектом общего согласия, – убеждена Анна Терешкова.

На площади будут отдельные велодорожки. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

- Реализация проекта планируется в следующем году, – подчеркнул заместитель начальника департамента строительства и архитектуры – начальник управления архитектурно-художественного облика города мэрии Новосибирска Александр Ложкин. – Проект стелы определен в ходе конкурса, проведенного Российским военно-историческим обществом, затем он был адаптирован под размещение на площади им. Калинина – именно эту площадь новосибирцы выбрали местом размещения стелы».

Стела представляет собой четырехгранный штык высотой 30 метро, увнчанный гербом Новосибирска. Внизу будет установлен единый экран, на котором планируется транслировать кинохронику военных лет. Перед стелой будет размещен камень с текстом Указа Президента РФ о присвоении Новосибирску почетного звания РФ «Город трудовой доблести».

Появятся и удобные скамейки. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Кроме того, разработчики - МП «МЕТРО МиР» - предложили новую транспортно-пешеходную схему с организацией озелененных и оборудованных скамейками и островков отдыха для пешеходов, отдельными велодорожками, смотровой площадкой, тактильной плиткой для слабовидящих, расширением площадок для остановок общественного транспорта. Остановки могут совмещаться с павильонами торгового назначения. А вот все неопрятные киоски оттуда уберут.

В проекте предусмотрено и новое расположение парковок:

- При организации парковочных мест на кольце и ул. Перевозчикова необходимо предусмотреть меры, запрещающие превращать стоянку в место несанкционированной торговли с колес», – обозначил свою позицию начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин.

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